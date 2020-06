Haberci olmak bazen bir deprem anında, bazen kontrolden çıkmış bir toplumsal olayın tam ortasında bazen de bir yangın yerinde yaşananları an be an anlatabilmeyi gerektirir.

İstanbul Kayışdağı'ndaki yangın söndürme çalışması yapan itfaiye helikopterinin bıraktığı su TRT Haber ekibini canlı yayında yakaladı.

TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik ile haber kameramanı Hayrettin Kavi yangının çıktığı ormanlık alandan gelişmeleri canlı yayınla ekrana taşıyordu. Büşra Çelik çalışmaları heyecanla anlatıyordu. Ta ki yangın söndürme helikopteri üstlerinden su boşaltana kadar.

Helikopterin bıraktığı tonlarca su ormanlık alana dağılırken göz gözü görmüyordu. O anlar TRT Haber yayınına yansıdı. Sırılsıklam olan TRT Haber ekibi, her şeye rağmen yayını tamamladı. Akıllarda canlı yayında ekrana taşınan o hareketli anlar kaldı.