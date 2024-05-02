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Türkiye
İHA 02.05.2024 07:01

Konya'da sağanak: Tarım arazileri sular altında kaldı

Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlarla ekili araziler sular altında kaldı, ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

Konya'da sağanak: Tarım arazileri sular altında kaldı

Karapınar’da 2 gündür devam eden şiddetli yağmur nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı. Özellikle yeni ekilen mısır tarlalarının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan bölgesi olan Karapınar'da metrekareye 1 günde 50 kilo yağış düştüğü kaydedildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kurak bir mevsim yaşayan Karapınar’da son yağışlar yüz güldürse de ürünlerin zarar görmesi çiftçileri endişelendiriyor.

Yağışlar ilçe merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için büyük çaba sarf etti.

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