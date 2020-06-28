Jandarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT ekipleri, İkranur Tirsi'yi bulmak için köyde çalışma başlattı. 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlar sabaha kadar bölgeyi taradı. Ancak küçük kıza ulaşılamadı.

Kaybolan küçük kızın halası Sevgican Tirsi, "Aşağı yukarı baktık çocuktan bir haber yok yani aşağı yukarı hiçbir yerde bulamadık. Geceden beri de arıyoruz." dedi.

Ekip sayısı artırıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla küçük kızı arama çalışmaları yeniden başladı. Arama çalışmalarında bir arama köpeği de görev yapıyor. Bir drone ile de bölge havadan taranıyor.

"Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor"

Vali Enver Ünlü, İcilli köyüne giderek İkra Nur'un annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi'yi ziyaret etti.

İlgililerden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin jandarmaya ihbarda bulunması üzerine gece 22.00-22.30 gibi jandarma, AFAD ve AKUT'un bütün unsurlarıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Vali Ünlü, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 150 kişilik jandarma arama kurtarma unsurları, iz takip köpeği de dahil olmak üzere, AFAD, AKUT, UMKE'miz, hepsi bölgede dün akşam saat 22.00'den bu yana aralıksız şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah bu kızımızı sağ salim bulup ailesine, sevdiklerine teslim edip sizlere müjdeli bir haber vermek için ben de sabırsızlanıyorum. Biraz daha sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz."

Ünlü, vatandaşlardan bildikleri, tahmin ettikleri bilgileri kendileriyle paylaşmalarını isteyerek, "İnşallah sizlerin karşısına ikinci defa geçtiğimizde çocuğumuzla ilgili müjdeli haber vermeyi gönülden arzu ediyorum. Hepimiz dua edelim. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin kendi evlatları gibi arıyorlar kızımızı, evladımızı. İnşallah ailenin gözyaşlarını bir an önce dindirmek, bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak için ben de çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Arama çalışmaları gece de devam edecek

Giresun Valiliğinden kayıp "İkra Nur Tirsi" ile ilgili açıklama:

Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.

Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmaların havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personel ile devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkra Nur Tirsi'nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları gece boyunca da devam edecektir."

Açıklamada, konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlara da duyarlılıkları için teşekkür edilirken, "Alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz." ifadesine yer verildi.