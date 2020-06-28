Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Kayışdağı’nda orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/aMw8wIjejs pic.twitter.com/5e1rAC1CYS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2020
İki ayrı noktada çıktığı bildirilen yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: orman yangını kayışdağı İstanbulSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:37
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