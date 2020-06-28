Haber Giriş: Kaynak: İHA
Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'un Tekman ilçesinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Tekman ilçesinden Karlıca Yaylası'na seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
17 kişi yaralandı
Kaza esnasında kamyonetin içerisinde bulunan 17 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağğlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: Karlıca Yaylası erzurum kazaSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 16:42
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