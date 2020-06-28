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Batman'da 4 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 ev yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için 4 evin karantinaya alındığı, bu hanelere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.
Etiketler: Batman gercüş karantina koronavirüsSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 15:35
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