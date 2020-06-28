Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için 4 evin karantinaya alındığı, bu hanelere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.