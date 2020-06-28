Antalya'da Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havadan müdahale edildi

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.