Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da polis kimliğini kaybeden öğrenci için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumuna girecek olan öğrenci, kimliğini kaybedince motosikletli Yunus ekipleri tarafından yeni kimlik çıkartılarak sınava yetiştirildi.
YKS dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve 2. oturuma girmek için gereken nüfus cüzdanını kaybeden bir öğrenci, Yunus ekiplerinden yardım istedi.
Yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, öğrenciyi yeni nüfus cüzdanı çıkartması için Ortahisar Kaymakamlığına götürdü.
Yunus polisleri sınava yetiştirdi
Ekipler, yeni kimlik çıkarılmasının ardından öğrenciyi sınava gireceği Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne götürdü.
Zamanında yetiştirilen öğrenci, sınava girdi.
Öte yandan, öğrencinin Yunus ekiplerinin motosikletiyle sınava götürülüşünün yer aldığı video, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
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