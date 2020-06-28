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Kocaeli'nde bir sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Kocaeli'nde İnönü Mahallesi 1954'üncü Sokak'ta, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 8 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.
Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.
Etiketler: koronavirüs kocaeli koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 14:04
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