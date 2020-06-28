Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde meydana geldi.

Köyde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.