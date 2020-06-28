Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu üzerindeki yolun altından geçen İSKİ'nin kanalizasyon borusu, iddiaya göre su sızdırmaya başladı.

Sızan suyun asfaltı yumuşatması sonucu yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çöken yerde inceleme yaptı.

Kepçe yardımıyla asfaltın altında oluşan çukur iyece açıldı. Daha sonra çöken yere kamyonla mıcır dökülerek asfalt kapatıldı.

"Belediye ekipleri gereken müdahaleyi yaptı"

Çöken yerin yakınında esnaf olan Melih Dumlupınar, "3-4 saat önce burası çökmeye başladı. Daha sonra yoldan geçen araçların üzerinden geçmesiyle çukur daha da büyüdü. Çevredeki esnaflar çukurun olduğu yere bir şeyler koyunca sürücüler geçmemeye başladı. Belediye ekipler gelerek gereken müdahaleyi yaptılar" dedi.