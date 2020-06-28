Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Boş olan yolun ortasından seyreden iki sürücü de şerit değiştirmedi.

Bunun üzerine iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken olay yerine giden trafik ekipleri sürücülere alkol kontrolü yaptı. Her iki sürücünün de alkollü olduğu belirlendi.