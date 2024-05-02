Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek

Meclis'te yeni anayasa mesaisi devam ediyor.

İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde üç siyasi parti yönetimi ile daha bir araya gelecek.

Anayasa için "uzlaşı" çağrısı

Kurtulmuş sırasıyla DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarını ziyaret edecek.

Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.