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TRT Haber 02.05.2024 06:38

Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam edecek. Kurtulmuş bu kapsamda bugün DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti yönetimi ile bir araya gelecek.

Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek

Meclis'te yeni anayasa mesaisi devam ediyor.

İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde üç siyasi parti yönetimi ile daha bir araya gelecek.

Anayasa için "uzlaşı" çağrısı

Kurtulmuş sırasıyla DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarını ziyaret edecek.
Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı

 

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