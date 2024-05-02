Eski yetkililerden Biden'a uyarı: Tarihin yanlış tarafında duran bir firavun durumunda

Washington'un İsrail'e desteğine bir tepki de ABD'li eski yetkililerden geldi.

Obama döneminde farklı pozisyonlarda görev yapan 250'den fazla üst düzey isim, Başkan Biden'a mektup yazdı.

Amerikalı eski yetkililer, kaleme aldıkları mektupta, Biden yönetimine Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Mektupta, “İsrail'in Gazze'deki savaşını soykırım olarak gören ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan demokrat seçmenin büyüyen çoğunluğunu göz ardı ediyorsunuz” uyarısı yapıldı.

"ABD, şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda” ifadeleri kullanıldı.

Biden'a seçim uyarısı

Eski yetkililer, ABD'nin İsrail'e silah desteğinin koşulsuz şekilde devam ediyor olmasının çok üzücü olduğunu belirttiler.

İsrail'e yardımların durdurulması ve uluslararası hukuka uygunluğun aranması gerektiği vurguladılar.

Biden yönetiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 5 Kasım’daki seçimi kaybedebileceği uyarısında bulundular.