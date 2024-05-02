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Ekonomi
TRT Haber 02.05.2024 06:21

Nisan enflasyonu yarın açıklanacak

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

Nisan enflasyonu yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın, yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

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