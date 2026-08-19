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Türkiye
AA 19.08.2026 01:28

Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de iki otomobil ve bir İETT otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde Edirne yönünde ilerleyen otomobil, aynı güzergahta seyreden ve durağa yanaşmakta olan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, aynı yönde hareket halinde olan başka bir otomobile çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İETT aracına çarpan otomobildeki üç kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti kısa bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından bölgede trafik normale döndü.

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