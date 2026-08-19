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Türkiye
İHA 19.08.2026 00:22

Kazayı fark ettirmek için yola saman balyası koyarken otomobil çarptı

Tokat'ta meydana gelen bir kazada traktör sürücüsü, diğer araçların kazayı fark etmesi için yola saman balyası koyarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kazayı fark ettirmek için yola saman balyası koyarken otomobil çarptı
[Fotograf: İHA]

Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde R.A. idaresindeki  traktöre, aynı yönde seyreden A.E. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. yaralandı.

Kazanın ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi için kara yoluna saman balyası koyarken Ö.K. idaresindeki otomobil R.A.'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

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