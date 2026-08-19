Kazayı fark ettirmek için yola saman balyası koyarken otomobil çarptı

Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde R.A. idaresindeki traktöre, aynı yönde seyreden A.E. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. yaralandı.

Kazanın ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi için kara yoluna saman balyası koyarken Ö.K. idaresindeki otomobil R.A.'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.