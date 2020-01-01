Özel haberler, dosyalar, uzman konuklar, güçlü muhabir ağı ve gündeme damgasını vuran TRT Haber, doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam ediyor.

Birçok özel haberle gündem yaratan ve 2019'u zirvede kapatan TRT Haber, izleyicilerin tercihi oldu. TRT Haber, Tüm Kişiler izleyici grubunda açık ara birinciliğini sürdürdü. 20+ABC1 ve AB OPT izleyici gruplarında da TRT Haber yılı birinci kapattı.

Kaynak: TRT Haber