Türkiye
TRT Haber 2019'u zirvede kapattı01 Ocak 2020 Çarşamba 11:50 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:03
TRT Haber yılın çok izlenen haber kanalı oldu. Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber tüm kişiler, 20+ABC1 ve AB OPT izleyici gruplarında 2019'u birinci tamamladı.
Özel haberler, dosyalar, uzman konuklar, güçlü muhabir ağı ve gündeme damgasını vuran TRT Haber, doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam ediyor.
Birçok özel haberle gündem yaratan ve 2019'u zirvede kapatan TRT Haber, izleyicilerin tercihi oldu. TRT Haber, Tüm Kişiler izleyici grubunda açık ara birinciliğini sürdürdü. 20+ABC1 ve AB OPT izleyici gruplarında da TRT Haber yılı birinci kapattı.
Kaynak: TRT Haber