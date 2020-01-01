Türkiye
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi yayımlandı01 Ocak 2020 Çarşamba 11:47 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:08
İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı. Genelgeye göre, 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.
Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.
Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.
Kaynak: AA
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