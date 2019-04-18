TRT Akademi'nin her ay farklı bir tema ile farklı üniversitede düzenlediği söyleşiler devam ediyor. Bu ayın konusu spor yayıncılığıydı.

Kavacık'taki İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, spor yayıncılığının püf noktalarını anlattı.

Şahin, "Bizim önceliğimiz reyting değil, önceliğimiz daha farklı, yelpazemiz daha geniş. Spor haberciliğinde sporun her rengini ekrana taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Futbolun spor branşlarındaki üstünlüğüne dikkati çeken Şahin ancak TRT'nin, kamu yayıncısı olarak farklı branşlara da önem verdiğini söyledi:

"Sektörün amiral gemisi futbol. Bunu ihmal ve inkar etmek mümkün değil ama diğer tarafta da 65 federasyon var, onlar da bizim alanımıza giriyor. Zira kamu yayıncısı olduğumuzdan bunları sporseverlere paylaşmak var olduklarını anlatmak da bizim görevimiz."

Üniversite öğrencileri söyleşide, merak ettiklerini sorma imkanı buldu. Öğrenciler de konuşmacılar da söyleşiden memnun ayrıldı.

Kaynak: TRT Haber