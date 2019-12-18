TRT Akademi'nin bu seferki durağı KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesiydi. TRT’nin deneyimli çalışanları, tecrübelerini 3 gün boyunca geleceğin iletişimcilerine aktardı.

Atölye çalışmaları; haber, belgesel ve yeni medya alanlarında uygulamalı olarak yapıldı. Belgesel atölye çalışmasına, TRT’nin uluslararası ödüllü belgesel yönetmeni Zeynep Keçeciler ve görüntü yönetmeni Ahmet Ferah katıldı.

TRT’nin deneyimli haber editörü Gökhan Sunal ise televizyon haberciliğini üniversitelilere anlattı. Dikkat edilmesi gereken unsurları uygulamalı olarak gösterdi.

Yeni medya uzmanı İbrahim Acar ise sosyal medya haberciliği eğitimi verdi. Atölye çalışmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki farklı üniversitelerde tanıtım etkinlikleri de düzenlendi.

Kaynak: TRT Haber