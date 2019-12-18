Türkiye
Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi18 Aralık 2019 Çarşamba 17:02 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:12
Erzurum'da, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA ]
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, havalimanı yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 gümüş sikke ele geçirildi.
Müze Müdürlüğüne teslim etmek üzere sikkelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Erzurum'un Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde ise izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler: sikke Bizans dönemi