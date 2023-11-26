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Türkiye
AA 26.11.2023 12:16

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
[Fotograf: AA]

Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde yağış etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Balkan köyleri de sabah başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle beyaza büründü.

Trafik ekipleri, sınır kapısı yolunda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

Tekirdağ'da da yüksek kesimler kar nedeniyle beyaza büründü.

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Edirne Kırklareli Tekirdağ Kar Yağışı
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