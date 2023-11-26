Kasımın son günlerinde elma ağacı çiçek açtı

Aralık ayına ve kış mevsimine sayılı günler kala Gümüşhane’de ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Oltanbey Mahallesinde Harşit Çayı kenarında beton duvarın dibine dikilen genç bir elma ağacı kasım ayının soğuk ve kuru havasına rağmen mevsim normallerinin dışında bir görüntü sergiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ağacın bir dalında taptaze çiçekler açarken diğer dalında ise elma meyvelerinin olması görenleri şaşırtıyor. Ağaçtaki bazı çiçekler meyvelenme aşamasına geçerken geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava dalgasına çiçeklerin nasıl dayandığı da merak konusu oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Açan çiçeklerinin üzerinde arıların uçuştuğu elma ağacının beton duvarın dibinde, az topraklı bir yerde olması da dikkat çekti.