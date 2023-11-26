Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin master planıyla modern mekanik tesislere, her seviyede kayaksevere uygun pistlere ulaşan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

19 mekanik tesisi ve birbirine bağlı 112 kilometre kayak pistine sahip Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamak için gün sayıyor.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, kayakseverlerin güvenliği için yaz boyunca sezon için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Erciyes'in her şeyden önce güvenli bir kayak merkezi olduğuna dikkati çeken Akşehirlioğlu, "Sonbaharın gelmesiyle pistlerimizdeki bozulmaları düzeltiyoruz. Onun dışında mekanik tesislerimizin hepsi elden geçiyor. Mekanik tesislerin yağlamasından cıvatasına kadar tüm bakımları yapılıyor. Karlama ünitelerimiz de elden geçiriliyor. En sonunda da testler yapılıyor" dedi.

Akşehirlioğlu, her yaz ve sonbahar döneminde olduğu gibi bu yıl da çok sayıda uluslararası kış turizmi fuarlarına katılarak Erciyes Kayak Merkezi'ni tanıttıklarını aktardı.

"Aralık ayı içerisinde inşallah sezonumuzu açacağız"

Erciyes'te sezonun açılmasına çok az süre kaldığını vurgulayan Akşehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Master plan kapsamında kayak merkezimize çok ciddi karlama ünitesi yapıldı. Bu ünitede 154 karlama makinesi var. Bu bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Karlama üniteleriyle ana pistlerin alt zeminini hazırlıyoruz. Karlama için gerekli olan suyu da yaz aylarında Erciyes'te eriyen kar sularını depolayarak kullanıyoruz. Yağan karla ve hava sıcaklığının düşmesinin ardından karlama çalışmalarımıza başladık. Aralık ayı içerisinde inşallah sezonumuzu açacağız."

Akşehirlioğlu, Erciyes'in yeni sezonu da dolu dolu geçireceğinin altını çizerek, "Bu sezon da Erciyes'te yine güzel organizasyonlara imza atacağız. Hafta sonları ve ara tatiller ağırlıklı olmak üzere değişik faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz olacak. Kış tatili için bizi tercih eden misafirlerimizi neşelendireceğimiz etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

"Çekya'dan direkt uçuşla Kayseri'ye misafirlerimiz gelecek"

Her zaman yeni pazar arayışı içerisinde olduklarını aktaran Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimize Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlarla gelen misafirlerimiz vardı. Savaştan dolayı Ukrayna ve Rusya seferlerine ara verildi. Biz de bu açığı kapatmak için Çekya'da tanıtım yaptık. Bu tanıtımların meyvesi olarak aralık ayının sonuna doğru Çekya'dan direkt uçuşla Kayseri'ye misafirlerimiz gelecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da diğer Avrupa ülkelerinden direkt uçuşlarla misafir getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Kayak sezonu için rezervasyonlar yapıldı"

Otellerdeki rezervasyonlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Akşehirlioğlu, "Pandemi, deprem ve savaş gibi nedenlerden dolayı son yıllarda otel işletmecilerimiz tam anlamıyla istediklerini alamamıştı. Şu an otellerimizde neredeyse tüm kayak sezonu için rezervasyonlar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Akşehirlioğlu, bu yıl kayak merkezinde 2,5 milyona yakın misafir ağırlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.