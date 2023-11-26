Sağanak Yağışlı 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 11:47

Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, yeni sezonda kayakseverleri karşılamaya hazırlanıyor.

Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin master planıyla modern mekanik tesislere, her seviyede kayaksevere uygun pistlere ulaşan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

19 mekanik tesisi ve birbirine bağlı 112 kilometre kayak pistine sahip Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamak için gün sayıyor.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, kayakseverlerin güvenliği için yaz boyunca sezon için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Erciyes'in her şeyden önce güvenli bir kayak merkezi olduğuna dikkati çeken Akşehirlioğlu, "Sonbaharın gelmesiyle pistlerimizdeki bozulmaları düzeltiyoruz. Onun dışında mekanik tesislerimizin hepsi elden geçiyor. Mekanik tesislerin yağlamasından cıvatasına kadar tüm bakımları yapılıyor. Karlama ünitelerimiz de elden geçiriliyor. En sonunda da testler yapılıyor" dedi.

Akşehirlioğlu, her yaz ve sonbahar döneminde olduğu gibi bu yıl da çok sayıda uluslararası kış turizmi fuarlarına katılarak Erciyes Kayak Merkezi'ni tanıttıklarını aktardı.

"Aralık ayı içerisinde inşallah sezonumuzu açacağız"

Erciyes'te sezonun açılmasına çok az süre kaldığını vurgulayan Akşehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Master plan kapsamında kayak merkezimize çok ciddi karlama ünitesi yapıldı. Bu ünitede 154 karlama makinesi var. Bu bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Karlama üniteleriyle ana pistlerin alt zeminini hazırlıyoruz. Karlama için gerekli olan suyu da yaz aylarında Erciyes'te eriyen kar sularını depolayarak kullanıyoruz. Yağan karla ve hava sıcaklığının düşmesinin ardından karlama çalışmalarımıza başladık. Aralık ayı içerisinde inşallah sezonumuzu açacağız."

Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Akşehirlioğlu, Erciyes'in yeni sezonu da dolu dolu geçireceğinin altını çizerek, "Bu sezon da Erciyes'te yine güzel organizasyonlara imza atacağız. Hafta sonları ve ara tatiller ağırlıklı olmak üzere değişik faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz olacak. Kış tatili için bizi tercih eden misafirlerimizi neşelendireceğimiz etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

"Çekya'dan direkt uçuşla Kayseri'ye misafirlerimiz gelecek"

Her zaman yeni pazar arayışı içerisinde olduklarını aktaran Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimize Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlarla gelen misafirlerimiz vardı. Savaştan dolayı Ukrayna ve Rusya seferlerine ara verildi. Biz de bu açığı kapatmak için Çekya'da tanıtım yaptık. Bu tanıtımların meyvesi olarak aralık ayının sonuna doğru Çekya'dan direkt uçuşla Kayseri'ye misafirlerimiz gelecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da diğer Avrupa ülkelerinden direkt uçuşlarla misafir getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Erciyes Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

"Kayak sezonu için rezervasyonlar yapıldı"

Otellerdeki rezervasyonlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Akşehirlioğlu, "Pandemi, deprem ve savaş gibi nedenlerden dolayı son yıllarda otel işletmecilerimiz tam anlamıyla istediklerini alamamıştı. Şu an otellerimizde neredeyse tüm kayak sezonu için rezervasyonlar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Akşehirlioğlu, bu yıl kayak merkezinde 2,5 milyona yakın misafir ağırlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi yakalandı, 5 şüpheliye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor
14:12
Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor
14:03
İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, döşeme taşları yerinden söküldü
13:46
Dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor
14:08
İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor
13:37
Muğla'yı fırtına ve sağanak vurdu: Tekneler battı, dere taştı
Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi, eski ihtişamına kavuşturuluyor
Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi, eski ihtişamına kavuşturuluyor
FOTO FOKUS
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ