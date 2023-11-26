Sağanak Yağışlı 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 11:50

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi yakalandı, 5 şüpheliye gözaltı

İstanbul Sultangazi'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyonlarını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi yakalandı, 5 şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin Sultangazi'deki bazı adreslerde barındırıldığını belirledi.

İlçede belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, bu kişilerin yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyonlarını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliye ayrıca toplam 269 bin 780 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, İstanbul genelinde yapılan denetimlerde 215 düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu operasyonlarla denetimler sırasında yakalanan 262 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

ETİKETLER
İstanbul İnsan Kaçakçılığı Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Yenimahalle-Şentepe arasındaki teleferiğe olumsuz hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor
14:12
Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor
14:03
İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, döşeme taşları yerinden söküldü
13:46
Dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor
14:08
İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor
13:37
Muğla'yı fırtına ve sağanak vurdu: Tekneler battı, dere taştı
Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi, eski ihtişamına kavuşturuluyor
Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi, eski ihtişamına kavuşturuluyor
FOTO FOKUS
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ