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Türkiye
DHA 26.11.2023 11:27

Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları olumsuz hava nedeniyle durduruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatına ulaşmak için başlatılan çalışmalar, olumsuz hava nedeniyle durduruldu.

Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları olumsuz hava nedeniyle durduruldu

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da etkili olan fırtınada, mendireğe çarpan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi battı.

Kayıp 12 mürettebata ulaşmak için arama çalışması başlatıldı. Geminin batmasının üstünden 8 gün geçerken şu ana kadar 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

Karadan, havadan ve denizden yapılan aramalarda Kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'e ulaşılmaya çalışıldı. Fakat kentte etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle arama çalışmaları durduruldu.

Çalışmaların hava şartlarının elverişli hale gelmesi ile devam edeceği belirtildi.

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