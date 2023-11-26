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Türkiye
AA 26.11.2023 11:14

Kayıp genç üç ülkenin birleştiği noktada aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp genç üç ülkenin birleştiği noktada aranıyor
[Fotograf: İHA]

İlçede 16 Kasım'da kaybolan Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine 17 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları Şırnak ve Van'dan AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

Ekipler, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinasyonunda Demiralp'ın bulunması için Türkiye, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği noktada çalışma yaptı.

Kayıp gencin bulunması için su altında dalgıç ekiplerle, su yüzeyinde botlarla ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor.

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Şırnak AFAD
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