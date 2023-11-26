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Türkiye
AA 26.11.2023 11:05

İstanbul'da metruk bina çöktü: İki araçta hasar oluştu

İstanbul Fatih'te metruk bir binadaki kısmi çökme nedeniyle park halindeki iki otomobil zarar gördü.

İstanbul'da metruk bina çöktü: İki araçta hasar oluştu

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'taki metruk binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme nedeniyle park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Mahalle sakini Ramazan Seyhan, "Gece 03.00-03.30 sıralarında gece büyük bir ses duyduk. Balkona çıktığımızda gürültünün nereye zarar verdiğini göremedik. Ama sabah kalktığımızda bizim binanın yanında boşluktaki iki araçta hasar olduğunu gördük" dedi.

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