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Türkiye
AA 27.09.2023 14:22

Trakya ve İstanbul'un batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Trakya ile İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Trakya ve İstanbul'un batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın görülecek gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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