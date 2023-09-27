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Türkiye
AA 27.09.2023 11:39

İstanbul'da 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sağlıksız koşullarda ürettikleri sahte parfümleri piyasaya sürmeye hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de üretim ve depolama için kullanılan iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretilen sahte parfümlerin ünlü markalara ait gibi görünen şişelere doldurulduğu belirlendi.

Emniyete götürülen zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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