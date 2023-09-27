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Türkiye
AA 27.09.2023 09:51

16 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini, 99 "zehir taciri"nin yakalandığını bildirdi.

16 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyonkarahisar, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 "zehir taciri"nin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."

16 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 gözaltı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, 16 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonları yapıldı.

İstanbul'da 110 kilogram metamfetamin, 250 bin uyuşturucu hap, Ordu'da 7,5 kilogram esrar, Bursa'da 1 kilogram esrar ve 400 gram metamfetamin, 11,5 kilogram bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu, Hakkari'de 12 kilogram esrar, Muğla'da çeşitli miktarda esrar ve skunk, Afyon'da 1,5 kilogram esrar, Uşak'ta çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai, Denizli'de 0,5 kilogram esrar ve 0,5 kilogram kokain, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Manisa, Aksaray, Balıkesir, Kırıkkale ve Bolu'da çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yerlikaya'nın açıklamasıyla beraber operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

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