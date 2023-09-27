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Türkiye
DHA 27.09.2023 07:54

Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: DHA]

Altınkent ile Gümele mahallelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, Gediz’den Gökler beldesine giden M.K. yönetimindeki minibüs ile Gümele Mahallesi'nden Altınkent Mahallesi'ne giden İ.Ç.’nin kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Savrulan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler M.K. ve İ.Ç. ile birlikte 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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