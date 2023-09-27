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Türkiye
AA, İHA 27.09.2023 06:46

Kontrolden çıkan araç denize düştü: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aracıyla birlikte feribota binmek için Eskihisar Feribot İskelesi'nde seyreden Bünyamin O., idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün yolun devam ettiğini sanması üzerine kontrolden çıkarak denize düştü.

Olayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç denize düştü: O anlar kamerada

Kendi imkanlarıyla denizden çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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