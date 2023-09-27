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Türkiye
AA 27.09.2023 14:08

Emekli olduğu TCDD, deprem sonrası yuvası oldu

Kahramanmaraş'ta ağır hasar gören evinden çocukları tarafından çıkarılan 73 yaşındaki Mustafa Küçükçolak, ailesiyle yaşamını 43 yıl 8 ay hizmet verdiği kurumunda sürdürüyor.

Emekli olduğu TCDD, deprem sonrası yuvası oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan 73 yaşındaki Mustafa Küçükçolak, afetin ardından yaklaşık 8 yıl önce emekli olduğu TCDD Kahramanmaraş Fidanlık ve Tarım Şefliği hizmet binasına sığındı.

Küçükçolak, TCDD'de 23 yaşında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Emekli olduğu TCDD, deprem sonrası yuvası oldu

Fidanlık ve Tarım Şefliği'nde Afyonkarahisar'dan Nusaybin'e kadar olan bölge için fidan yetiştirdiklerini, ürettikleri fidanları boş arazilere diktiklerini belirten Küçükçolak, şöyle konuştu:

"Demiryolları bana çok şey kazandırdı. İlk önce aile sonrasında ise dört yavrumu kazandırdı. Bunları yetiştirdim. Allah Demiryollarını kuranlardan, çalışanlardan, ona yardımcı olan amirlerinden kat kat razı olsun. 6 Şubat'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde 11 katlı binanın 8'inci katında yaşıyordum. Benim bir de rahatsızlığım var ve herkes indi ben inemedim. Depremin ardından eski kurumuma gelip barınacak bir yer talep ettim. Geçici olarak emekli olmadan önce şefliğini yaptığım hizmet binasına yerleştirildik. Gösterilen ilgi, alaka ve hoşgörü için minnettarız."

Emekli olduğu TCDD, deprem sonrası yuvası oldu

Emekli olduğu kurum yeniden yuva oldu

Eşi, kızı, oğlu ve iki torunuyla Demiryolları Haftası'nı kurumunun çatısı altında geçirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Mustafa Küçükçolak, yıllarca çalıştığı yerin depremin ardından kendilerine yeniden yuva olduğunu kaydetti.

Emekli olduğu TCDD, deprem sonrası yuvası oldu

Depremde yakınlarını kaybettiklerini ifade eden Küçükçolak, "Allah bir daha göstermesin bu durumu. Allah hiçbir milletin başına vermesin, çok büyük bir felaket geçirdik. Eğer burası olmasaydı ne yapacaktık bilmiyoruz. Allah razı olsun. Yaklaşık 50 yıllık hizmetin karşılığını 6 Şubat depreminde aldım. Benim için büyük bir gurur, büyük bir sevinç." diye konuştu.

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Deprem Kahramanmaraş TCDD
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