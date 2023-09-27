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Türkiye
AA 27.09.2023 12:13

İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon: 12 gözaltı
[AA (Arşiv)]

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sırasında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede 14 adrese baskın yapan ekipler 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde 1 tabanca ile buna ait 56 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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