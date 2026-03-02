Trakya ve Güney Marmara için 7/24 deprem izleme ağı kuruluyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Trakya ve Güney Marmara'daki deprem hareketliliğinin 28 noktadan 7/24 jeodezi (yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerinin incelenmesi) yöntemiyle izlenmesi için "TR-TRAK- GNSS Projesi" oluşturduklarını söyledi.

Prof. Dr. Erenoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerin, herkesin hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti.

Coğrafyanın gerçeği olan depreme her an hazır olunması gerektiğinin altını çizen Erenoğlu, üniversite kampüslerinde de bu anlamda güvenlik alanları oluşturmanın bir proje değil öncelikli strateji haline geldiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Güvenli kampüs için gerekli unsurların üç temel başlıkta toplanabileceğini dile getiren Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Birincisi yapısal güvenlik. Tüm kampüs binalarımızın güncel deprem yönetmeliklerine göre uygunluğunu sürekli olarak analiz etmek gerekiyor. Riskli yapıları güçlendirmek veya yenilemek zorundayız. Tabii eğitimde süreklilik gerekli ve eğitimde olmazsa olmaz gerçeğimiz afet anında eğitimin tamamen durmaması için dijital altyapılarımızı da güçlendirmek zorundayız. Bu noktada özellikle üniversite kriz zamanında bile üretmeye devam etmek durumunda. Üçüncüsü de afet kültürü özellikle tatbikat yapmayan, senaryo çalışmayan, kriz planı olmayan bir kurum ne yazık ki güvenilir değil. Bu anlamda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tabii ki kıymetli Çanakkale halkının da özellikle afet bilincini arttırmak durumundayız."

[Fotoğraf: AA]

"Projenin koordinasyon çalışması başladı"

Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 6 üniversiteden oluşan Trakya Üniversiteler Birliğinin üst kurul toplantısında, tüm Trakya'yı ve Güney Marmara'yı kapsayacak bir jeodezi oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu izleme çalışmasının söz konusu bölgede önemli bir ağ haline dönüşeceğini aktaran Erenoğlu, şunları kaydetti:

"TR-TRAK- GNSS, birlik üyesi 6 üniversitenin stratejik işbirliğiyle bölgedeki tektonik deformasyonu gerçek zamanlı ve sürekli olarak izlemeyi amaçlayan bir erken uyarı ve bilimsel araştırma altyapısı. Sistem, yaşam alanlarımızı, kampüslerimizi ve kentlerimizi sürekli izleyecek, bina deformasyonlarımızı ortaya çıkaracak. Bu çalışma için üst kurulumuzda oy birliğiyle karar verildi. Projenin koordinasyon çalışması başladı. Bilimsel araştırma projeleriyle kurulacak, 28 noktadan oluşacak. Bütün Trakya'yı ve Güney Marmara'yı çepeçevre saran bir izleme ağını 7 gün 24 saat çalıştırıyor duruma geleceğiz. Bunun Türkiye'de örneği çok az. Bir üniversite birliği kapsamında inşallah bu yolda bir ilki inşa ettik."

[Fotoğraf: AA]

Erenoğlu, ÇOMÜ olarak güvenli kampüsleri oluşturma aşamasına geçtiklerini dile getirerek, "Bazı binalarımızın deprem risk analizi durumu vardı. Raporlarımızı aldık ve yeni fakülte binalarımız daha güvenilir, daha sağlıklı, gençlerimizin daha deprem riski olmayan alanlarda eğitim almasını sağlayacak. Akademisyenlerimizin güvenilir ortamda akademik çalışmalarını yapmasını sağlayacak. Bu bizim için olmazsa olmaz. Yakın dönemde iki veya üç binada da aynı çalışmayı yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Cüneyt Erenoğlu, projenin finansmanının üniversitelerin öz kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak bir model üzerine inşa edildiğini aktardı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle finanse edilecek projede her paydaş üniversitenin kendi sorumluluk alanındaki istasyonların kurulum maliyetini kendi BAP Koordinatörlüğü üzerinden fonlayacağını vurgulayan Erenoğlu, geleneksel sistemlere göre 5 kat daha ekonomik olan "Düşük Maliyetli GNSS" cihazları kullanılacağından oldukça uygun bir çalışma olduğunu belirtti.

Erenoğlu, 1-7 Mart'ın Deprem Haftası olması dolayısıyla çalışmalar yürüteceklerini kaydederek, "Kamu, özel sektör, okullar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok sayıda faaliyeti hayata geçireceğiz. Önemli olan her bir bireye, her bir aileye bu deprem farkındalığını bilimsel olarak da aşılayarak yol almak" dedi.