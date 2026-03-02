Ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin mevcut demir yolu koridorlarının geliştirilmesinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da kent içi ulaşımına katkı sağlamak amacıyla metro standardında banliyö işletmeciliği yaptığını söyledi.

Kent içi raylı sistem güzergah uzunluğunun geçen yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Bu yılın sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, kent içi raylı sistem güzergahında 238 istasyon bulunduğunu, bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını bildirdi.

İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray'ın, Halkalı-Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme-Gebze kesiminde günlük ortalama 610 bin yolcu taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, bu hattın İstanbul ulaşımının omurgası haline geldiğini kaydetti.

Uraloğlu, 2013'te hizmete sunulan Marmaray'ın, İstanbul'un trafik sorununun çözümüne katkı sağladığına işaret ederek, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda günlük ortalama 35 bin yolcu taşınıyor. Hayata geçirdiğimiz bu projeler, İstanbul'un küresel erişilebilirliğini artıran güçlü bir ulaşım koridoru oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor

Başkent Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş kesiminde metro konforunda banliyö hizmeti veren BAŞKENTRAY'da günlük ortalama 73 bin yolcu taşındığını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İzmir'de Aliağa-Alsancak-Cumaovası-Selçuk arasında faaliyet gösteren İZBAN'da günlük ortalama 215 bin vatandaşımız yolculuk yapıyor. Gaziantep'te Mustafayavuz-Taşlıca kesiminde faaliyet gösteren GAZİRAY, günlük ortalama 10 bin yolcu taşıyor. Adapazarı Gar-Arifiye Gar bölgesinde faaliyet gösteren ADARAY'da günlük ortalama 5 bin vatandaşımız seyahat etme imkanı buluyor.

TCDD tarafından büyükşehirlerde hizmete sunulan kent içi raylı sistem hatları şehir içi ulaşımın yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor."

Yeni projeler yolda

Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde kapasiteyi artıracak yeni projelerin hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya'da yapımı devam eden 23 kilometre uzunluğundaki KONYARAY Banliyö Hattı Projesi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece kara yoluyla 1 saat süren Konya Gar ve Selçuklu YHT Garı ile bu bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik merkeze bağlantı, kent içi banliyö taşımacılığıyla 35 dakikaya inecek.

Ayrıca Ankara'da BAŞKENTRAY'ı Yenikent'e bağlayarak, Sincan-Kazan Soda hattında faaliyet gösterecek 16 kilometre uzunluğuna sahip olacak projede yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şehir içi raylı sistem projeleriyle özellikle büyükşehirlerimizin ulaşım ve trafik problemlerinin çözümüne katkı sağlıyoruz.

Raylı sistemler, şehir içi ulaşımda çözüm odaklı yatırımlar olarak öne çıkıyor. Büyükşehirlerimizin nefes alması için raylı sistem yatırımlarını güçlendiriyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz."