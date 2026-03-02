Duman 6.2ºC Ankara
Gündem
AA 02.03.2026 10:31

Tanju Özcan ve 12 kişi adliyede

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tanju Özcan ve 12 kişi adliyede
[Fotograf: AA]

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen ve arka giriş kapısından içeri alınan şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

