Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 12:08

Tesnim: Sınır karakollarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 41 asker öldü

ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 askerin öldüğü belirtildi.

Tesnim: Sınır karakollarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 41 asker öldü

Tesnim Haber Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 asker hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıların, ülke sınırlarını istikrarsızlaştırmak ve sınır hattında güvenlik zafiyeti oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD İsrail İran
