Ankara
Gündem
TRT Haber 02.03.2026 09:31

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 12, İzmir'de 17, İstanbul'da 12, Antalya'da 20, Adana'da 19, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 11 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
