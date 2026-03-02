Duman 6.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.03.2026 10:49

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 15 elektrik üretim santraline ocak ayı için 659 milyon 999 bin 999 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 15 santrale ocak için 659 milyon 999 bin 999 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 46 milyon 200 bin lirayla en yüksek ödeme Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Baymina Enerji AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, Akenerji Elektrik Üretim AŞ, Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ile İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketleri, 43 milyon 218 bin 807 lira tutarında kapasite ödemesiyle Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Elektrik Hidroelektrik Santralleri
