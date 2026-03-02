Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonominin 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik bazda ise yüzde 0,4 büyüdüğünü belirten Şimşek, yıl genelinde büyüme oranının yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Kritik eşiği aştık"

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,6 trilyon dolara ulaştığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı;

Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dâhil olduğumuzu öngörüyoruz. Tarımda don ve kuraklığın etkileri yılın son çeyreğinde de devam ederken diğer sektörlerde üretim artışı sürdü. 2025 yılında sanayi katma değeri yüzde 2,9 ile son dört yılın en yüksek artışını kaydetti. Deprem bölgesinde konut teslimine hız vermemizin de etkisiyle inşaat sektöründe katma değer artışı güçlü seyrini korudu.

"Yatırımlar üretim kapasitemizi güçlendiriyor"

Tüketim ve yatırım arasındaki dengeli görünüm devam etti. Yatırımlar yıl genelinde yüzde 7 arttı. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5’lik artış, üretim kapasitemizi güçlendiriyor. Küresel ticarette belirsizliklerin ve korumacılığın arttığı 2025 yılında net dış talep büyümeye negatif katkı verdi. Ancak cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı.

Kamuda tasarruf ve verimliliği artırarak harcama disiplinini güçlendiriyor; vergide adalet ve etkinliği esas alarak kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz. 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,9 ile OVP tahmininin altında gerçekleşirken faiz dışı fazla verdik. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuz sayesinde deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla yüzde 1,2 gerçekleşti.

Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz.Kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için politikalarımızı yapısal ve arz yönlü adımlarla destekleyeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.