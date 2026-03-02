Duman 6.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.03.2026 09:37

Altının gramı 7 bin 600 lirayı geçti

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 602 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 7 bin 600 lirayı geçti

Gram altın, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üstünde 7 bin 435 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 7 bin 602 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 52 bin 870 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 5 bin 377 dolardan işlem görüyor.

İran'a yönelik saldırı yükselişlere neden oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'a yönelik saldırı başlatılması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla güvenli liman varlıklara olan talep arttı. Bu durum ABD tahvil faizlerinde gerilemeye, altın fiyatlarında ise yükselişlere neden oldu.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

