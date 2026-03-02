Duman 6.2ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 02.03.2026 09:29

Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak

Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti.

Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın, şubat ayı enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

