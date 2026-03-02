Açık -1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.03.2026 07:08

2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te

Türkiye ekonomisinin, 2025'in son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları bugün duyurulacak.

2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin, 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin, 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.

ETİKETLER
Büyüme Ekonomik Büyüme
Sıradaki Haber
SPK açığa satış işlemlerini yasakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:42
İran’dan BM'ye çağrı: ABD ve İsrail, Hamaney’e suikastla uluslararası hukuku ihlal etti
07:40
İran bölge ülkelerine gece saatlerinde de saldırılar düzenledi
07:53
Hürmüz Boğazı'nda trafik durdu: Petrol fiyatları yükseldi
08:00
Laricani: ABD ile müzakere yapmayacağız
06:56
Lübnan Başbakanı Selam’dan İsrail saldırıları sonrası acil kabine toplantısı
06:32
İsrail’den Lübnan’da tahliye çağrısı: Binlerce kişi göç yolunda
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ