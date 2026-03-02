Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 08:16

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin yeniden savaş platformuna dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesine devletin izin vermeyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin yeniden savaş platformuna dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Avn, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekme riski taşıdığını, bunun devletin Lübnan’ı çatışmalardan uzak tutma çabalarını hedef aldığını söyledi.

İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Avn, Lübnan’ın yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesinin ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Herhangi bir olumsuz gelişmenin sorumluluğunun, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik tekrarlanan çağrıları dikkate almayan taraflara ait olacağını vurgulayan Avn, Lübnan devletinin böyle bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve Lübnan halkının da bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinden (İsrail'e) gerçekleştirilen roket saldırılarının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Selam, kabineyi acil toplantıya çağırmıştı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.

ETİKETLER
Lübnan İsrail ABD İran
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı'nda trafik durdu: Petrol fiyatları yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
09:30
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
09:30
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
09:23
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
09:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ