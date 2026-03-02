Hürmüz Boğazı'nda trafik durdu: Petrol fiyatları yükseldi

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzını ve finans piyasalarını doğrudan vurdu. Hafta sonu gerçekleşen hava harekatlarının ardından dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, petrol fiyatlarında son 14 ayın zirvesini beraberinde getirdi. Güne agresif bir giriş yapan Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatları da yüzde 2,8 artışla ons başına 5 bin 397 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Asya piyasaları haftaya büyük kayıplarla başlarken Japon Nikkei endeksi yüzde 2,4, Çin CSI 300 endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti. Wall Street’in de haftaya negatif bir açılış yapması bekleniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, Tahran’ın geçişlere izin verilmeyeceği yönündeki uyarıları ve bölgedeki gemi saldırıları sonrası adeta kilitlendi. Deniz trafiği izleme siteleri, saldırı korkusu ve sigorta sorunları nedeniyle onlarca tankerin boğazın her iki yakasında beklediğini rapor ediyor.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, güvenlik gerekçesiyle hem Hürmüz Boğazı hem de Süveyş Kanalı geçişlerini durdurduğunu açıklarken, Uluslararası Denizcilik Örgütü tüm şirketlere bölgeden uzak durma çağrısında bulundu. Rystad Energy uzmanları, günlük 15 milyon varil ham petrolün pazara ulaşmasının engellendiğine dikkat çekerek, gerilimin hızla düşmemesi durumunda petrol fiyatlarında çok daha sert yukarı yönlü fiyatlamaların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. ABD cephesinden gelen açıklamalar ise operasyonların hedeflere ulaşılana kadar haftalarca sürebileceğine işaret ederek piyasalardaki "uzun süreli kriz" endişesini tetikliyor.