Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 08:30

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi.

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki tüm seviyelerdeki özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın, can güvenliğinden duyulan endişe ve olağanüstü güvenlik durumu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Bakanlığın, ilgili makamlarla koordinasyon halinde gelişmeleri günlük değerlendirmeye devam edeceği ve kamu güvenliği gerekliliklerine uygun kararlar alacağı vurgulandı.

Lübnan'a ve halkına yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, güvenlik problemleri nedeniyle evlerini terk edenlerle dayanışma gösterildi ve Lübnan Milli Eğitim Bakanlığının bu kişilere destek olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilen çok sayıda kişinin okullarda barındığı hatırlatıldı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

ETİKETLER
Lübnan İsrail İran ABD
Sıradaki Haber
Pakistan'da, Hamaney'in öldürülmesiyle başlayan gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
09:30
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
09:30
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
09:23
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
09:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ