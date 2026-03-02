Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.03.2026 09:50

Gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı.

Gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar verebilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

ETİKETLER
Vergi
Sıradaki Haber
Altının gramı 7 bin 600 lirayı geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya yüzde 20'nin üzerinde artışla başladı
11:08
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü
10:57
Hatay'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza
10:51
WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu
10:51
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği
10:49
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar Demokratların tepkisini çekti
Meles Deltası'nın kışlık misafirleri
Meles Deltası'nın kışlık misafirleri
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ